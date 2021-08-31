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Posted 31 августа 2021, 04:11

Published 31 августа 2021, 04:11

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

В избиении соседа по гаражу обвинили депутата из Артемовского

В избиении соседа по гаражу обвинили депутата из Артемовского

31 августа 2021, 04:11
Фото: 1MI.
Депутата городской думы Артемовского городского округа Александра Шабанова обвинили в избиении соседа по гаражу. Поводом послужили просьбы последнего привести территорию в порядок.

Пострадавший Сергей пояснил, что на протяжении двух месяцев неоднократно просил депутата привести территорию вокруг гаража последнего в порядок, однако Шабанов оставлял эти просьбы без внимания.

Развязка конфликта произошла 28 августа, когда потерпевший находился внутри своего гаража, пишет Znak со ссылкой на телеграм-канал «Говорит Москва».

Без видимых причин, Шабанов зашел в мой гараж и стал наносить мне удары, повалил на землю и принялся пинать ногами, заявил Сергей.

Данный инцидент пока никак не прокомментировали представители местного УВД и горсовета. Позже в беседе с TagilCity.ru Александр Шабанов заявил, что ничего подобного не случалось, поэтому он подает в суд на соседа за клевету.

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