2 садовых дома сгорели в поселке Братчиково под Нижним Тагилом

Сообщение о возгорании поступило около 14.00. Пожар начался на веранде одного из домов, а затем пламя перекинулось соседнее здание. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.
Пострадавших нет, так как хозяева одного из домов живут там только летом, а во втором жилище уже давно никто никого не было. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС, сообщает отдел надзорной деятельности.
Напомним, 24 ноября в саду «Леба» под Нижним Тагилом сгорела баня на участке. Причиной стала неправильная установка новой печи.