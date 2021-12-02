2 садовых дома сгорели в поселке Братчиково под Нижним Тагилом

2 садовых дома сгорели в поселке Братчиково под Нижним Тагилом
2 садовых дома сгорели в поселке Братчиково под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Два дома в коллективном саду «Пищевик» под Нижним Тагилом сгорели днем 1 декабря.

Сообщение о возгорании поступило около 14.00. Пожар начался на веранде одного из домов, а затем пламя перекинулось соседнее здание. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

Пострадавших нет, так как хозяева одного из домов живут там только летом, а во втором жилище уже давно никто никого не было. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС, сообщает отдел надзорной деятельности.

Фото:Отдел надзорной деятельности

Напомним, 24 ноября в саду «Леба» под Нижним Тагилом сгорела баня на участке. Причиной стала неправильная установка новой печи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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