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Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

15 ноября 2021, 06:31
Фото: 1МI
Возгорание жилого дома произошло в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле утром 15 ноября.

Частный жилой дом вспыхнул в Сухоложском поселке на улице Проезжая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что кровля частного дома практически полностью объята огнем. На момент съемки пожарные МЧС еще не приехали на вызов.

Фото: группа "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Сейчас на месте работает дознаватель. Вся дополнительная информация будет позже,сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Напомним, рано утром 12 ноября 2021 года из горящего дома по улице Окуджавы в Нижнем Тагиле были эвакуированы 10 детей и 25 взрослых тагильчан. На ликвидацию возгорания выезжали 10 единиц спецтехники и 28 спасателей МЧС. Никто из жильцов дома не пострадал.

10 детей эвакуированы из-за пожара из дома на Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле
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#Сухоложский#Частный дом#Пожар#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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