Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

Напомним, рано утром 12 ноября 2021 года из горящего дома по улице Окуджавы в Нижнем Тагиле были эвакуированы 10 детей и 25 взрослых тагильчан. На ликвидацию возгорания выезжали 10 единиц спецтехники и 28 спасателей МЧС. Никто из жильцов дома не пострадал.