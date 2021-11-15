Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

Частный жилой дом вспыхнул в Сухоложском поселке на улице Проезжая, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
На кадрах, сделанных очевидцем, видно, что кровля частного дома практически полностью объята огнем. На момент съемки пожарные МЧС еще не приехали на вызов.
Сейчас на месте работает дознаватель. Вся дополнительная информация будет позже,сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.
Напомним, рано утром 12 ноября 2021 года из горящего дома по улице Окуджавы в Нижнем Тагиле были эвакуированы 10 детей и 25 взрослых тагильчан. На ликвидацию возгорания выезжали 10 единиц спецтехники и 28 спасателей МЧС. Никто из жильцов дома не пострадал.