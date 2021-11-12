10 детей эвакуированы из-за пожара из дома на Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле

Общая площадь пожара составила 34 квадратных метра. В результате были повреждены домашнее имущество, обшивка балкона в квартирах на втором и третьем этажах дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Спасатели эвакуировали 35 человек, в том числе и 10 детей.
Тушение осуществлялось как изнутри помещений, так и снаружи при помощи пожарной лестницы. В общей сложности в ликвидации горения участвовали 10 единиц техники и 28 человек личного состава.
Полностью потушен был пожар в 07.05.
Напомним, ночью 12 ноября в Екатеринбурге сгорело недостроенное здание клубного дома.