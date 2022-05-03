Дети выпали из окна с шестого этажа дома в Ногинске

Двое мальчиков выпали из окна квартиры, которая находится на шестом этаже, и выжили. Происшествие случилось 2 мая 2022 года в Ногинске.

Предположительно, дети выпали из окна, когда их отец ненадолго вышел из дома. Мальчикам предварительно диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Сейчас пострадавшие находятся в местной больнице, рассказали ТАСС в СУ СК РФ по Московской области. Сотрудники Следственного комитета в настоящее время устанавливают достоверную картину произошедшего. Напомним, 27 апреля в Двуреченске во время ДТП с участием ВАЗа и грузовика Volvo пострадал семилетний ребенок. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу.

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