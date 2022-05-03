Лысый тагильчанин украл оставленные на столе вещи в Бургер Кинге

Лысый тагильчанин украл оставленные на столе вещи в Бургер Кинге
Лысый тагильчанин украл оставленные на столе вещи в Бургер Кинге
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Мужчину, прихватившего вещи, оставленные на столе посетителем в Бургер Кинге, разыскивает пострадавший тагильчанин.

Кража произошла 30 апреля в Бургер Кинге на Ленина, 22. Похититель попал на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина средних лет с лысиной уже выходил из ресторана вместе с двумя женщинами и ребенком, но, заметив бесхозные вещи, остановился и положил себе в карман.

Пострадавший оценил ущерб в три тысячи рублей и написал заявление в полицию. В правоохранительных органах начали проверку, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил» ВКонтакте.

Напомним, в начале апреля в Нижнем Тагиле с поличным был задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже 11 телефонов из припаркованных автомобилей. Он несколько раз попадал на записи камер видеонаблюдения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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