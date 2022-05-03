Лысый тагильчанин украл оставленные на столе вещи в Бургер Кинге

Кража произошла 30 апреля в Бургер Кинге на Ленина, 22. Похититель попал на запись камеры видеонаблюдения. Мужчина средних лет с лысиной уже выходил из ресторана вместе с двумя женщинами и ребенком, но, заметив бесхозные вещи, остановился и положил себе в карман.