В Екатеринбурге оштрафовали организатора акций протеста у Театра драмы
Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: uralweb.ru
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Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тысяч рублей Анну Балдину, которую признали виновной в организации несанкционированных акций протеста против строительства Храма святой Екатерины, сообщает издание «Интерфакс-Урал».
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Сама Анна Балдина сказала, что намерена опротестовать приговор.
Напомним, с 13 мая в Екатеринбурге прошли акции протеста в защиту сквера у Театра драмы, где собирались построить Храм святой Екатерины. В ходе акций были задержаны около 100 человек, 30 из них подверглись административному аресту.
По предложению президента России Владимира Путина правительство города и региона решили провести опрос.
Забор, который огораживал место строительства, убрали, а власти принимают предложения о новом месте возведения Храма святой Екатерины.
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