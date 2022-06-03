Выпрыгнувшая с трехлетним ребенком с балкона екатеринбурженка избежала тюрьмы

Девушка 1991 года рождения в прошлом августе, схватив собственного сына 2019 года рождения, прыгнула с балкона третьего этажа дома на улице Авиационная уральской столицы. Результатом этого поступка стали многочисленные повреждения как самой женщины, так и ребенка. Их обоих госпитализировали и реанимировали.