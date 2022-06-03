Выпрыгнувшая с трехлетним ребенком с балкона екатеринбурженка избежала тюрьмы

Девушка 1991 года рождения в прошлом августе, схватив собственного сына 2019 года рождения, прыгнула с балкона третьего этажа дома на улице Авиационная уральской столицы. Результатом этого поступка стали многочисленные повреждения как самой женщины, так и ребенка. Их обоих госпитализировали и реанимировали.
Следователи незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств происшествия. В ходе следственных мероприятий они провели беседы с очевидцами, изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели территорию, где было совершенно опасное деяние.
Также было проведено несколько медицинских экспертиз, включая комплексное многофакторное исследование личности женщины в области психологии и психиатрии. Это исследование показало наличие у нее психических отклонений.
В соответствии с заключением экспертизы, девушка не осознавала тяжесть совершаемого поступка. Было принято решение направить ее на принудительное лечение в психиатрическую клинику, рассказали в Свердловской областной прокуратуре.
Минимизировать негативные последствия инцидента получилось, благодаря оперативной работе полиции. В частности, полицейские своевременно вызвали на место происшествия медбригаду, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.