Выпрыгнувшая с трехлетним ребенком с балкона екатеринбурженка избежала тюрьмы

Выпрыгнувшая с трехлетним ребенком с балкона екатеринбурженка избежала тюрьмы
Выпрыгнувшая с трехлетним ребенком с балкона екатеринбурженка избежала тюрьмы
Сегодня, 11:53ПроисшествияФото: СКР по Свердловской области
Шагнувшая из балконного окна с трехлетним ребенком на руках жительница Екатеринбурга отправится на принудительное психиатрическое лечение.

Девушка 1991 года рождения в прошлом августе, схватив собственного сына 2019 года рождения, прыгнула с балкона третьего этажа дома на улице Авиационная уральской столицы. Результатом этого поступка стали многочисленные повреждения как самой женщины, так и ребенка. Их обоих госпитализировали и реанимировали.

Следователи незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств происшествия. В ходе следственных мероприятий они провели беседы с очевидцами, изучили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели территорию, где было совершенно опасное деяние.

Фото:СКР по Свердловской области

Также было проведено несколько медицинских экспертиз, включая комплексное многофакторное исследование личности женщины в области психологии и психиатрии. Это исследование показало наличие у нее психических отклонений.

В соответствии с заключением экспертизы, девушка не осознавала тяжесть совершаемого поступка. Было принято решение направить ее на принудительное лечение в психиатрическую клинику, рассказали в Свердловской областной прокуратуре.

Минимизировать негативные последствия инцидента получилось, благодаря оперативной работе полиции. В частности, полицейские своевременно вызвали на место происшествия медбригаду, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сюжеты:
Новости УрФО
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