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Posted 4 сентября 2021, 07:31

Published 4 сентября 2021, 07:31

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Обещавшего взорвать школу тагильчанина отправят на принудительное лечение

Обещавшего взорвать школу тагильчанина отправят на принудительное лечение

4 сентября 2021, 07:31
Фото: 1MI.
На принудительное лечение отправят 47-летнего жителя Нижнего Тагила, который «заминировал» школу на улице Гвардейская в марте 2021 года.

5 марта около 18.00 обвиняемый позвонил в ЕДДС и сообщил, что в одной из школ на улице Гвардейская готовится взрыв. На место прибыли спецслужбы Нижнего Тагила, так как был уже вечер в здании не было учащихся. В учебном заведении и рядом с ним никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Полицейские установили номер, с которого поступил звонок, выяснилось, что мужчина использовал свой мобильный телефон. Хозяин признал, что звонил именно он и объяснил свой поступок тем, что был пьян. Тагильчанину была назначена медэкспертиза, врачи пришли к выводу, что ему требуется принудительное лечение из-за неадекватного поведения.

Дело о заведомо ложном акте терроризма направлено в суд, «шутник» находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был судим за кражи, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, утром 28 августа 2021 года неизвестный мужчина сообщил о минировании дома на улице Гвардейская в Нижнем Тагиле. Из-за этого были эвакуированы жильцы из одного подъезда. Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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#Общество#Нижний Тагил#Суд#Полиция#Школа#Минирование
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