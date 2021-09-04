Обещавшего взорвать школу тагильчанина отправят на принудительное лечение

5 марта около 18.00 обвиняемый позвонил в ЕДДС и сообщил, что в одной из школ на улице Гвардейская готовится взрыв. На место прибыли спецслужбы Нижнего Тагила, так как был уже вечер в здании не было учащихся. В учебном заведении и рядом с ним никаких подозрительных предметов обнаружено не было.