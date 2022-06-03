За травму ребенка директор ачитского ДК получил условный срок

Директор учреждения культуры раскаялся, признал свою вину, попросил прощения и компенсировал семье девочке затраты на лечение. Учитывая данные смягчающие обстоятельства, а также то, что руководитель воспитывает двух несовершеннолетних детей, Красноуфимский районный суд наказал его на два года условного заключения.