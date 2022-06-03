За травму ребенка директор ачитского ДК получил условный срок

За травму ребенка директор ачитского ДК получил условный срок
За травму ребенка директор ачитского ДК получил условный срок
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: 1MI
За преступную халатность, повлекшую тяжкие телесные повреждения малыша, к условному сроку приговорен директор Дома культуры Ачитского района.

В прошлом августе на голову проходившей мимо принадлежащей ДК мусорной площадки маленькой девочки рухнул железный элемент. Ребенок был тяжело травмирован, получив многочисленные повреждения черепа. К инциденту привело отсутствие должного контроля за площадкой со стороны руководства ДК.

Директор учреждения культуры раскаялся, признал свою вину, попросил прощения и компенсировал семье девочке затраты на лечение. Учитывая данные смягчающие обстоятельства, а также то, что руководитель воспитывает двух несовершеннолетних детей, Красноуфимский районный суд наказал его на два года условного заключения.

Ранее этот же суд обязал ДК направить 300 тысяч рублей пострадавшей стороне для возмещения морального ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Новости УрФО
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