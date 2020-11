В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с пассажиркой из-за спущенной с носа маски, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев конфликта.

Конфликт произошел вечером 2 ноября. По словам очевидицы происшествия, женщина зашла в автобус в маске, которая была не на носу, а висела ниже. В результате из-за этого началась драка. Она рассказала, что кондуктор попросила в грубой форме натянуть маску на нос, а потом ударила ее. Девушка пыталась мирно решить конфликт, но потом начала кричать матом. Напомним, ранее в Екатеринбурге между пассажирами автобуса случался конфликт. Мужчину, который отказывался надевать маску вытолкнули из автобуса.

