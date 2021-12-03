Отмазывавший рабочих за взятки нарколог из Качканарска получил 5,5 лет тюрьмы

Отмазывавший рабочих за взятки нарколог из Качканарска получил 5,5 лет тюрьмы
Отмазывавший рабочих за взятки нарколог из Качканарска получил 5,5 лет тюрьмы
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1MI
Бывший заведующий наркологическим отделением Качканарской центральной городской больницы был признан виновным во взяточничестве.

Как установило судебное следствие, с июня 2018 по январь 2020 врач делал работникам одного из промышленных предприятий Качканара подложные справки об отсутствии состояния опьянения. Рабочих организации, заподозренных в нахождении на работе в нетрезвом виде, отправляли к осужденному на освидетельствование, а он за взятки от 30 до 40 тысяч рублей делал работягам нужные им справки. Дабы избежать взысканий на предприятии, к экс-заведующему за этот промежуток времени обращались 19 человек, что позволило врачу обогатиться на более чем 700 тысяч рублей.

Посредником между осужденным и взяткодателями выступал знакомый врача, работающий на том самом промышленном предприятии. В июне этого года суд назначил ему наказание - 4,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Бывший заведующий отделением получил более строгий приговор - 5,5 лет лишения свободы и штраф 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службах областного Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области.

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