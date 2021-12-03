Отмазывавший рабочих за взятки нарколог из Качканарска получил 5,5 лет тюрьмы

Как установило судебное следствие, с июня 2018 по январь 2020 врач делал работникам одного из промышленных предприятий Качканара подложные справки об отсутствии состояния опьянения. Рабочих организации, заподозренных в нахождении на работе в нетрезвом виде, отправляли к осужденному на освидетельствование, а он за взятки от 30 до 40 тысяч рублей делал работягам нужные им справки. Дабы избежать взысканий на предприятии, к экс-заведующему за этот промежуток времени обращались 19 человек, что позволило врачу обогатиться на более чем 700 тысяч рублей.
Посредником между осужденным и взяткодателями выступал знакомый врача, работающий на том самом промышленном предприятии. В июне этого года суд назначил ему наказание - 4,5 года колонии и штраф в 800 тысяч рублей. Бывший заведующий отделением получил более строгий приговор - 5,5 лет лишения свободы и штраф 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службах областного Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области.