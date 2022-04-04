Водой заливают улицу Республиканскую жители частного дома в Нижнем Тагиле

Водой заливают улицу Республиканскую жители частного дома в Нижнем Тагиле
Водой заливают улицу Республиканскую жители частного дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:05ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Жители частного дома протянули с участка трубу и сливают воду на проезжую часть улицы Республиканская в Нижнем Тагиле. Водители жалуются на то, что трудно ездить.

Двигаться невозможно, стоит огромная вода, затопило всю дорогу. Утром я ехала на работу и подумала, что это просто большая лужа. А оказывается вот что на самом деле происходит, рассказала подписчица TagilCity.ru.

Фото:TagilCity.ru

Она отметила, что в заборе дома на улице Степная для этого специально оборудовано отверстие, то есть, скорей всего, стоки на дорогу сливают постоянно.

Напомним, в середине марта несколько улиц в Екатеринбурге затопило из-за коммунальной аварии. Очевидцы сообщали о большом объеме воды на дорогах.

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