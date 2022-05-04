Десять садовых домов горят в Верхней Пышме

Десять садовых домов горят в Верхней Пышме
Десять садовых домов горят в Верхней Пышме
Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: 1MI
Десять садовых домов загорелись в СНТ «Уралочка» в поселке Исеть Верхнепышминского ГО. Площадь возгорания разрослась до 1,5 тысячи метров.

На этой отметке пожарным удалось его локализовать в 17.45. На данный момент тушение продолжается, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Чтобы потушить огонь, спасатели проложили две магистральные линии от искусственных водоёмов и организовали подвоз воды от Исетского озера.

Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 32 человека и 11 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения.

Напомним, сегодня днём в посёлке Малая Лая под Нижним Тагилом сгорели несколько домов.

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