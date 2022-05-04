Десять садовых домов горят в Верхней Пышме

На этой отметке пожарным удалось его локализовать в 17.45. На данный момент тушение продолжается, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Чтобы потушить огонь, спасатели проложили две магистральные линии от искусственных водоёмов и организовали подвоз воды от Исетского озера.
Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 32 человека и 11 единиц техники. На месте развернут штаб пожаротушения.
Напомним, сегодня днём в посёлке Малая Лая под Нижним Тагилом сгорели несколько домов.