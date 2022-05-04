В Свердловской области задержаны более 400 нетрезвых водителей

Более 400 нетрезвых водителей либо автолюбителей без прав задержали инспекторы Свердловской области за майские праздники. Многие из пойманные перевозили несовершеннолетних и пытались уйти от ответственности, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
Рейды проходили преимущественно по вечерам и ночам. За игнорирование ремней безопасности оштрафовали более 2000 водителей, за нарушение требований ПДД при перевозке детей еще более 200 автолюбителей.
Также инспекторы задержали 223 нетрезвых водителя. Проходить освидетельствование на наличие в крови алкоголя из них отказались 39 человек. 24 человека привлекли по УК РФ.
Еще 173 автолюбителя находились за рулем, не обладая водительскими правами. А 40 человек ехали по дорогам, будучи лишенными водительских прав. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение в пьяном состоянии граждан сперва штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на полтора-два года. Если человек нарушает закон повторно, то его сажают в тюрьму.