В Свердловской области задержаны более 400 нетрезвых водителей

В Свердловской области задержаны более 400 нетрезвых водителей
В Свердловской области задержаны более 400 нетрезвых водителей
Сегодня, 17:06Происшествия
В Свердловской области за майские праздники сотрудники ГАИ поймали сотни пьяных водителей, автолюбителей без прав и прочих нарушителей ПДД.

Более 400 нетрезвых водителей либо автолюбителей без прав задержали инспекторы Свердловской области за майские праздники. Многие из пойманные перевозили несовершеннолетних и пытались уйти от ответственности, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Рейды проходили преимущественно по вечерам и ночам. За игнорирование ремней безопасности оштрафовали более 2000 водителей, за нарушение требований ПДД при перевозке детей еще более 200 автолюбителей.

Также инспекторы задержали 223 нетрезвых водителя. Проходить освидетельствование на наличие в крови алкоголя из них отказались 39 человек. 24 человека привлекли по УК РФ.

Еще 173 автолюбителя находились за рулем, не обладая водительскими правами. А 40 человек ехали по дорогам, будучи лишенными водительских прав. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение в пьяном состоянии граждан сперва штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на полтора-два года. Если человек нарушает закон повторно, то его сажают в тюрьму.

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