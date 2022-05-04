В Свердловской области задержаны более 400 нетрезвых водителей

Еще 173 автолюбителя находились за рулем, не обладая водительскими правами. А 40 человек ехали по дорогам, будучи лишенными водительских прав. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение в пьяном состоянии граждан сперва штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на полтора-два года. Если человек нарушает закон повторно, то его сажают в тюрьму.