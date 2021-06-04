Лишиться пальца может маленький тагильчанин после катания на карусели

После катания на карусели во дворе получил травму 4-летний житель Нижнего Тагила. В больнице ему сделали операцию, однако он может лишиться пальца.

4-летний ребенок травмировал палец, катаясь на железной карусели в виде глобуса во дворе дома № 66 на улице Энтузиастов вечером в среду, 2 июня. Как рассказала мама ребенка, нога мальчика соскользнула и застряла в то время, как карусель продолжала крутиться. Мы поехали в травматологию, у сына открытый перелом пальца. Ему сделали операцию, половины фаланги практически нет, шансов спасти палец очень мало, сказал врач. Лежим с сыном в больнице, рассказала тагильчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». По словам женщины, она уже написала жалобу в прокуратуру. Она уверена, что за состоянием конструкций на детской площадке обязана следить управляющая компания. В комментариях под постом инцидент прокомментировала пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Как пояснили в Управлении ЖКХ администрации города, специалисты УК «Дружба» обследовали «Глобус». В результате предварительного осмотра выяснили, что конструкция находится в исправном состоянии. 8 июня запланирован комиссионный выезд на данную дворовую территорию с участием специалистов районной администрации, говорится в сообщении. Напомним, в конце апреля девочка упала из-за оборвавшегося каната в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле. Ее увезли в больницу на «скорой». Девочка упала из-за оборвавшегося каната в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле

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