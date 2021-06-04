Лишиться пальца может маленький тагильчанин после катания на карусели

Лишиться пальца может маленький тагильчанин после катания на карусели
Лишиться пальца может маленький тагильчанин после катания на карусели
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: Кристина Кадилаева
После катания на карусели во дворе получил травму 4-летний житель Нижнего Тагила. В больнице ему сделали операцию, однако он может лишиться пальца.

4-летний ребенок травмировал палец, катаясь на железной карусели в виде глобуса во дворе дома № 66 на улице Энтузиастов вечером в среду, 2 июня.

Как рассказала мама ребенка, нога мальчика соскользнула и застряла в то время, как карусель продолжала крутиться.

Мы поехали в травматологию, у сына открытый перелом пальца. Ему сделали операцию, половины фаланги практически нет, шансов спасти палец очень мало, сказал врач. Лежим с сыном в больнице, рассказала тагильчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам женщины, она уже написала жалобу в прокуратуру. Она уверена, что за состоянием конструкций на детской площадке обязана следить управляющая компания.

В комментариях под постом инцидент прокомментировала пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Как пояснили в Управлении ЖКХ администрации города, специалисты УК «Дружба» обследовали «Глобус». В результате предварительного осмотра выяснили, что конструкция находится в исправном состоянии. 8 июня запланирован комиссионный выезд на данную дворовую территорию с участием специалистов районной администрации, говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля девочка упала из-за оборвавшегося каната в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле. Ее увезли в больницу на «скорой».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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