Вымогавшему взятку замначальника судмедэкспертизы назначен штраф 1 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 1 миллион рублей замначальника «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за получение взятки в размере 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать аналогичные должности.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, В 2020 году начальник государственного бюджетного здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» поручил заместителю провести служебную проверку в отношении заведующего районным отделением — врача-судмедэксперта. Основанием для проверки стали выявленные нарушения в деятельности заведующего. В ноябре 2020 года заместитель начальника в ходе личной встречи с врачом настоял на передаче ему взятки за общее покровительство в размере 100 тысяч рублей. Взятка была получена 25 декабря 2020 года. Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. При получении взятки в 200 тысяч рублей задержана адвокат в Екатеринбурге

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