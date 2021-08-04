Вымогавшему взятку замначальника судмедэкспертизы назначен штраф 1 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, В 2020 году начальник государственного бюджетного здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» поручил заместителю провести служебную проверку в отношении заведующего районным отделением — врача-судмедэксперта. Основанием для проверки стали выявленные нарушения в деятельности заведующего.
В ноябре 2020 года заместитель начальника в ходе личной встречи с врачом настоял на передаче ему взятки за общее покровительство в размере 100 тысяч рублей. Взятка была получена 25 декабря 2020 года.
Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину в совершении преступления.