Вымогавшему взятку замначальника судмедэкспертизы назначен штраф 1 млн рублей

Вымогавшему взятку замначальника судмедэкспертизы назначен штраф 1 млн рублей
Вымогавшему взятку замначальника судмедэкспертизы назначен штраф 1 млн рублей
Сегодня, 17:08ПроисшествияФото: 1МI
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 1 миллион рублей замначальника «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за получение взятки в размере 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать аналогичные должности.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на срок 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, В 2020 году начальник государственного бюджетного здравоохранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» поручил заместителю провести служебную проверку в отношении заведующего районным отделением врача-судмедэксперта. Основанием для проверки стали выявленные нарушения в деятельности заведующего.

В ноябре 2020 года заместитель начальника в ходе личной встречи с врачом настоял на передаче ему взятки за общее покровительство в размере 100 тысяч рублей. Взятка была получена 25 декабря 2020 года.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину в совершении преступления.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиесудприговорвзяткасудмедэкспертизазаместитель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы