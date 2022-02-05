Полторы недели ищут 14-летнюю девочку из Березовского

Полторы недели ищут 14-летнюю девочку из Березовского

Полторы недели ищут 14-летнюю девочку из Березовского

Сегодня, 10:37
Происшествия
Фото: 1MI
С 26 января полиция и волонтеры разыскивают 14-летнюю Александру Образцову. Она ушла из дома в Березовском и до сих пор ее местонахождение не известно.

Александра воспитывается в опекунской семье. В январе тетя, вернувшаяся с работы, не обнаружила ее дома. Девочка оставила записку, в которой обещает в скором времени встретиться.

За время пропажи никаких сигналов о том, что кто-то видел подростка, не поступало. Предварительно известно, что Александра могла уйти к своему отцу, лишенному родительских прав. Мужчину также разыскивают, пишет Е1.

Приметы Александры Образцовой: карие глаза, темные волосы до плеч, рост 156 сантиметров. В момент пропажи была одета в черные джинсы, пальто и сапоги, а также в бежевую шапку.

Фото:ДПСО «Прорыв»

Напомним, с 22 января разыскивается 16-летний Константин Коробицын из Екатеринбурга.

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