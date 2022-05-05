Погиб 23-летний контрактник из Каменска-Уральского во время спецоперации в Украине

Погибший был замкома боевой машины, служил в мотострелковой бригаде. Это была его вторая командировка. Тело парня родным еще не вернули, пишет Е1.
Преподаватели из школы и радиотехникума, где учился молодой человек, отзывались о нем положительно.
Свердловчанин был награжден посмертно орденом Мужества. Вскоре погибшего привезут на родину. Похороны пройдут 7 мая 2022 года на Ивановском кладбище.
Напомним, недавно стало известно о гибели 36-летнего контрактника из Екатеринбурга. Он погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.