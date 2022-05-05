Погиб 23-летний контрактник из Каменска-Уральского во время спецоперации в Украине

Погиб 23-летний контрактник из Каменска-Уральского во время спецоперации в Украине
Погиб 23-летний контрактник из Каменска-Уральского во время спецоперации в Украине
Сегодня, 18:01ПроисшествияФото: 1МI
23-летний сержант из Каменска-Уральского, служивший в армии по контракту, погиб во время спецоперации в Украине во время боевого задания.

Погибший был замкома боевой машины, служил в мотострелковой бригаде. Это была его вторая командировка. Тело парня родным еще не вернули, пишет Е1.

Преподаватели из школы и радиотехникума, где учился молодой человек, отзывались о нем положительно.

Свердловчанин был награжден посмертно орденом Мужества. Вскоре погибшего привезут на родину. Похороны пройдут 7 мая 2022 года на Ивановском кладбище.

Напомним, недавно стало известно о гибели 36-летнего контрактника из Екатеринбурга. Он погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНовости УрФО
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