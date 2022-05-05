Улицу на Кирпичном затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле

Улицу на Кирпичном затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле
Улицу на Кирпичном затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Потоп произошел на улице Краснознаменной в микрорайоне Кирпичный в Нижнем Тагиле. Специалисты предполагают, что трубу прорвало из-за движения грунта.

Водопроводную трубу прорвало 5 мая в 5:30 возле дома № 39 на улице Краснознаменной, в результате чего под водой оказался участок протяженностью около 500 м — от ул. Полярной до ул. Некрасова, сообщила редакции TagilCity.ru местная жительница:

По четной стороне улицы сильно затоплены тротуары, и напор в домах теперь слабый: из-под крана еле-еле бежит грязная вода.

Видео:TagilCity.ru

В обслуживающей организации уточнили, что в настоящий момент на месте работают специалисты, которые проводят восстановительные работы и выясняют причину аварии. Предположительно, перелом трубы диаметром 200 м произошел из-за подвижек грунта.

Бывает, аварии происходят без возможности определения причины, пока не выкопают место повреждения. Скорее всего, перелом трубы случился из-за подвижки грунта. Под землей есть мерзлота и при оттаивании грунт двигается, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

Фото:TagilCity.ru

Напомним, 30 апреля жители нескольких районов города остались без холодной воды из-за строителей моста через Тагильский пруд. Подрядная организация «Альмакор» не согласовала работы по замене труб с «Водоканалом» и разрушила часть водопровода.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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