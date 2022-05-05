Улицу на Кирпичном затопило из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле

Бывает, аварии происходят без возможности определения причины, пока не выкопают место повреждения. Скорее всего, перелом трубы случился из-за подвижки грунта. Под землей есть мерзлота и при оттаивании грунт двигается, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».