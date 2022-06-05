Екатеринбурженке грозит 6 лет тюрьмы за поднятую банковскую карту

Екатеринбурженке грозит 6 лет тюрьмы за поднятую банковскую карту
Екатеринбурженке грозит 6 лет тюрьмы за поднятую банковскую карту
Сегодня, 14:48ПроисшествияФото: 1MI
Жительница Екатеринбурга нашла чужую банковскую карту и потратила с нее 6 тысяч рублей. Её поймали и будут судить.

Жительнице Екатеринбурга грозит тюремный срок до 6 лет за то, что она подняла чужую банковскую карту и списала с нее порядка шести тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».

Владелец карты, заметив потерю обратился в полицию. 41-летнюю безработную местную жительницу задержали. Выяснилось, что ранее ее уже судили за кражу четыре раза. Также она привлекалась к ответственности за хранение наркотиков.

Известно, что чужие шесть тысяч рулей женщина потратила, совершив несколько покупок в разных магазинах. Екатеринбрженку будут судить, по закону ей могут дать до 6 лет лишения свободы.

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