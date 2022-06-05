Екатеринбурженке грозит 6 лет тюрьмы за поднятую банковскую карту

Жительнице Екатеринбурга грозит тюремный срок до 6 лет за то, что она подняла чужую банковскую карту и списала с нее порядка шести тысяч рублей, пишет «КП-Екатеринбург».
Владелец карты, заметив потерю обратился в полицию. 41-летнюю безработную местную жительницу задержали. Выяснилось, что ранее ее уже судили за кражу четыре раза. Также она привлекалась к ответственности за хранение наркотиков.
Известно, что чужие шесть тысяч рулей женщина потратила, совершив несколько покупок в разных магазинах. Екатеринбрженку будут судить, по закону ей могут дать до 6 лет лишения свободы.