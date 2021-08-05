Почти неделю сидели без воды из-за коммунальной аварии жители Асбеста

Почти неделю сидели без воды из-за коммунальной аварии жители Асбеста
Почти неделю сидели без воды из-за коммунальной аварии жители Асбеста
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: 1МI
У некоторых жителей Асбеста в связи с аварийной ситуацией на магистральном водоводе не было воды с 29 июля 2021 года.

4 августа планировалось провести основные работы по устранению аварии, а утром 5 августа возобновить подачу воды, пишет Е1.

По словам мэра Асбеста Натальи Тихоновой, из-за аварийной ситуации, которая произошла 29 июля, воды не было на верхних этажах в одном районе города. Были приняты необходимые меры для устранения аварийной ситуации, в том числе оперативно заменили участок трубы. Также организовали резервы воды в резервуарах.

Также по словам Тихоновой, обсуждался вопрос о введении режима ЧС, однако было решено, что в этом нет нужды, кроме района 67-го квартала, улиц Калинина и Махнева, а также в районе Пионерской улицы.

Напомним, 30 июня 2021 года в Нижнем Тагиле на пересечении улиц Удовенко и Булата Окуджавы из колодца вытекала вода. В тот же день было подано сообщение об аварии в «Водоканал-НТ».

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