Дочь обвинила врачей в смерти матери после восстановительной операции в Екатеринбурге

Женщина вылечилась от рака, но после восстановительной операции она умерла через неделю в больнице Екатеринбурга. СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Пожилая женщина справилась с раком кишки второй степени и ей была показана восстановительная операция, после которой она скончалась, сообщает E1. После диагностирования рака, пенсионерка прошла курс лечения в онкологическом центре Екатеринбурга и полностью вылечилась. Лечащий врач онкоцентра рекомендовал женщине сделать восстановительную операцию, которая помогла бы полностью избавиться от последствий лечения рака. Операцию провели врачи госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, но не учли сопутствующие хронические заболевания, считает дочь скончавшейся женщины. Пациентка страдала ожирением, сахарным диабетом и проблемами с сердцем, и операция должна была пройти в два этапа. Однако хирург провел операцию сразу. Само оперативное вмешательство прошло хоть и тяжело, но успешно, сообщила дочь умершей. Но спустя 2 дня произошел разрыв швов на кишечнике. Врачи госпиталя не стали проводить срочную операцию. В этот же период медучреждения Свердловской области экстренно стали перепрофилировать под больных коронавирусом, женщину перевели в областную больницу, но без сопроводительных документов и истории болезни. Медики Первой городской лечили пациентку около недели, но не смогли диагностировать у нее коронавирусную инфекцию. 68-летняя женщина скончалась в больнице. Родственники умершей обратились в СК, сейчас следователи проводят необходимые экспертизы и мероприятия. Напомним, медики отмечают увеличение летальных исходов у уже привитых от коронавирусной инфекции пациентов. Власти Свердловской области прокомментировали эту тенденцию. Смерть привитого от COVID-19 пациента прокомментировали свердловские власти

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