Дочь обвинила врачей в смерти матери после восстановительной операции в Екатеринбурге

Дочь обвинила врачей в смерти матери после восстановительной операции в Екатеринбурге
Дочь обвинила врачей в смерти матери после восстановительной операции в Екатеринбурге
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: 1МI
Женщина вылечилась от рака, но после восстановительной операции она умерла через неделю в больнице Екатеринбурга. СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Пожилая женщина справилась с раком кишки второй степени и ей была показана восстановительная операция, после которой она скончалась, сообщает E1.

После диагностирования рака, пенсионерка прошла курс лечения в онкологическом центре Екатеринбурга и полностью вылечилась. Лечащий врач онкоцентра рекомендовал женщине сделать восстановительную операцию, которая помогла бы полностью избавиться от последствий лечения рака.

Операцию провели врачи госпиталя ветеранов войн в Екатеринбурге, но не учли сопутствующие хронические заболевания, считает дочь скончавшейся женщины. Пациентка страдала ожирением, сахарным диабетом и проблемами с сердцем, и операция должна была пройти в два этапа. Однако хирург провел операцию сразу.

Само оперативное вмешательство прошло хоть и тяжело, но успешно, сообщила дочь умершей. Но спустя 2 дня произошел разрыв швов на кишечнике. Врачи госпиталя не стали проводить срочную операцию. В этот же период медучреждения Свердловской области экстренно стали перепрофилировать под больных коронавирусом, женщину перевели в областную больницу, но без сопроводительных документов и истории болезни.

Медики Первой городской лечили пациентку около недели, но не смогли диагностировать у нее коронавирусную инфекцию. 68-летняя женщина скончалась в больнице. Родственники умершей обратились в СК, сейчас следователи проводят необходимые экспертизы и мероприятия.

Напомним, медики отмечают увеличение летальных исходов у уже привитых от коронавирусной инфекции пациентов. Власти Свердловской области прокомментировали эту тенденцию.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьоперацияракпациенткаЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы