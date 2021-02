Ехали от родственников: на Урале в ДТП с фурой «Магнит» погибла семейная пара

Под Серовом произошло ДТП, в котором скончалась семейная пара.

Авария произошла 6 февраля в 13.15 на 324-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов, 63-летний водитель Kia Cerato во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком MAN, перевозившим товары сети «Магнит». За рулем грузового автомобиля находился 52-летний водитель. В результате транспортные средства слетели с дороги. Водитель Kia Cerato и его 60-летняя жена погибли на месте. Они ехали домой от родственников, сообщает издание «Глобус». По факту случившегося проводится административное расследование. Photo: ГИБДД Серова Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека, включая девятилетнего ребенка. Один из пассажиров впал в кому. Женщина впала в кому: в ДТП в центре Екатеринбурга пострадало четыре человека

