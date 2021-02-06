Ехали от родственников: на Урале в ДТП с фурой «Магнит» погибла семейная пара

Ехали от родственников: на Урале в ДТП с фурой «Магнит» погибла семейная пара

Сегодня, 21:08ПроисшествияPhoto: ГИБДД Серова
Под Серовом произошло ДТП, в котором скончалась семейная пара.

Авария произошла 6 февраля в 13.15 на 324-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Как было установлено сотрудниками правоохранительных органов, 63-летний водитель Kia Cerato во время обгона не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком MAN, перевозившим товары сети «Магнит». За рулем грузового автомобиля находился 52-летний водитель.

В результате транспортные средства слетели с дороги. Водитель Kia Cerato и его 60-летняя жена погибли на месте. Они ехали домой от родственников, сообщает издание «Глобус».

По факту случившегося проводится административное расследование.

Photo:ГИБДД Серова

Напомним, сегодня в центре Екатеринбурга произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека, включая девятилетнего ребенка. Один из пассажиров впал в кому.

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