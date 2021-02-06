Женщина впала в кому: в ДТП в центре Екатеринбурга пострадало четыре человека

В результате травмы получил 56-летний водитель иномарки и две его пассажирки 52 и 73 лет. Пожилой женщине был диагностирован перелом шейного отдела позвоночника и ребер. Она впала в кому. В «ВАЗ» находился девятилетний мальчик, который также получил ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в больницу.