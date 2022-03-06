Пенсионерка в синей куртке и сером берете без вести пропала под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом 5 дней разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

С 1 марта в поселке Баранчинский под Нижним Тагилом разыскивают пенсионерку. Одетая в синюю куртку и серый берет женщина ушла неизвестно куда.

Сельчанку зовут Татьяна Михайлова, пенсионерке 83 года. 1 марта она ушла из дома № 1 на улице Физкультурников и не вернулась. О ее местонахождении никому ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», у бабушки бывают провалы в памяти. Ей нужна медицинская помощь, но найти ее не могут и сейчас. Фото: ЛизаАлерт Последний раз ее видели одетой в синюю куртку, вязанный серый берет. На ногах у свердловчанки были голубые сапоги. Каких-то особых примет нет: волосы седые короткие, а глаза серые. Если вы видели Татьяну Маркеловну на улице, или узнали ее на представленном фото, немедленно позвоните по номерам телефонам: 8-992-016-91-58, 8-919-376-95-45, 8-800-700-5452, 112. Родственники этого ждут.

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