Стали известны подробности гибели рабочего на гипсовом заводе в Екатеринбурге

Стали известны подробности гибели рабочего на гипсовом заводе в Екатеринбурге
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
Подробности гибели рабочего в Екатеринбурге на гипсовом заводе рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Тело мужчины 1964 года рождения в цехе одного из промышленных предприятий на улице Маневровая было найдено 3 апреля 2021 года. Он являлся сотрудником предприятия. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днем мужчина находился на рабочем месте. По неизвестной причине он оказался в бункере для обработки гипса при высокой температуре. На него осыпался гипс. В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Тело было найдено работниками предприятия, которые вызвали экстренные службы.

Фото:СУ СКР по Свердловской области

На данный момент следователь СКР совместно со специалистами Государственной инспекции труда устанавливают обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются представители предприятия и другие работники, изъята и изучается документация, касающаяся должностных инструкций и безопасности на предприятии. По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, ЧП произошло в результате несчастного случая.

Мужчина, находясь на работе, перестал выходить на связь, его коллеги кинулись искать, и в результате обнаружили без признаков жизни, засыпанным в люке асбестом. Возможно, он задохнулся. Более подробные и точные обстоятельства выясняют представители МВД и наши коллеги из Следственного комитета. Отрабатываются различны версии, в том числе. нарушение правил техники безопасности,отметил полковник Горелых.

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