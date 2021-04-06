Стали известны подробности гибели рабочего на гипсовом заводе в Екатеринбурге

Мужчина, находясь на работе, перестал выходить на связь, его коллеги кинулись искать, и в результате обнаружили без признаков жизни, засыпанным в люке асбестом. Возможно, он задохнулся. Более подробные и точные обстоятельства выясняют представители МВД и наши коллеги из Следственного комитета. Отрабатываются различны версии, в том числе. нарушение правил техники безопасности,отметил полковник Горелых.