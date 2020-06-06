Предприниматель из Нижнего Тагила заплатит штраф за незаконную торговлю пивом
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Предпринимателя из Нижнего Тагила арбитражный суд Свердловской области признал виновным в незаконной торговле алкоголем. В распоряжении редакции имеется копия резолютивной части решения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Коммерсант продавал пиво торговой марки «Козел», объёмом по 0,45 литра, без разрешающих документов. Конфискат суд решил уничтожить.
Изъятую алкогольную продукцию (пиво Козел 4,0%, 0,45 л.) объемом 16,1 литра, передать на уничтожение в установленном порядке, говорится в решении.
Тагильчанин также должен заплатить штраф десять тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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