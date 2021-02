На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

В Свердловской области при столкновении автомобиля ВАЗ и автобуса погиб человек.

Происшествие случилось 7 февраля на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском, сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». Video: «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» По словам очевидцев, есть один погибший и пострадавшие. Водитель отечественного автомобиля в результате ДТП оказался зажат. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать его гидравлическим инструментом. Напомним, 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг пять человек погибли и трое пострадали при лобовом ДТП ВАЗа и «Шкоды». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать всю возможную помощь потерпевшим. На свердловской трассе пять человек погибли в лобовом ДТП

