На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

Происшествие случилось 7 февраля на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском, сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».
По словам очевидцев, есть один погибший и пострадавшие.
Водитель отечественного автомобиля в результате ДТП оказался зажат. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать его гидравлическим инструментом.
Напомним, 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг пять человек погибли и трое пострадали при лобовом ДТП ВАЗа и «Шкоды». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать всю возможную помощь потерпевшим.