На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым автомобилем

Сегодня, 14:19ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области при столкновении автомобиля ВАЗ и автобуса погиб человек.

Происшествие случилось 7 февраля на трассе между Екатеринбургом и Алапаевском, сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте».

Video:«ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

По словам очевидцев, есть один погибший и пострадавшие.

Водитель отечественного автомобиля в результате ДТП оказался зажат. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать его гидравлическим инструментом.

Напомним, 6 февраля на трассе Нижние Серги — Атиг пять человек погибли и трое пострадали при лобовом ДТП ВАЗа и «Шкоды». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному Минздраву оказать всю возможную помощь потерпевшим.

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