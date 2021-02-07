Сегодня в Свердловской области пять человек погибли в ДТП

Сегодня в Свердловской области пять человек погибли в ДТП

Сегодня, 19:10ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области 7 февраля трое взрослых и двое детей погибли в ДТП.

Первая авария случилась 7 февраля в 7.00 на трассе Екатеринбург-Тюмень. 31-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с двумя грузовиками «МАН» и «Вольво». В результате ДТП управлявший авто мужчина и находившаяся в машине 21-летняя девушка скончались на месте. Госпитализирован пассажир «Киа» 24-летний молодой человек.

В 9.00 случилось еще одно происшествие со смертельным исходом. На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск 62-летний водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон. Внезапно он увидел едущий навстречу отечественный автомобиль Lada Priora, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП скончался пассажира ВАЗа. Водителя спасателям пришлось извлекать гидравлическим инструментом. Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств данного происшествия.

В 10.00 на трассе Ивдель-ХМАО автомобиль Kia Rio оказался на «встречке» из-за того, что водитель потерял управление. Там он столкнулся с Toyota Land Cruiser. В результате погибли две несовершеннолетние девочки, восьми и десяти лет. Их отец, управлявший Kia, госпитализирован в тяжелом состоянии. В автомобиле Toyota никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух несовершеннолетних девочек.

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