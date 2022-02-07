Пятеро полицейских в Свердловской области уволены за коррупцию

На Среднем Урале из-за подозрений в коррупции уволили 5 полицейских

Данные об этом появились в государственном реестре лиц, уволенных со службы с мотивировкой «утрата доверия.» В списке значатся фамилии пяти свердловских полицейских.

По данным реестра, полицейских уволили еще в декабре 2021 года. Трое из них — бывшие сотрудники Госавтоинспекции Руслан Шуматов, Денис Шумков, Максим Пропалов. Еще двое — старший инспектор МО МВД России «Серовский» Иван Шуваев и старший оперуполномоченный отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу Руслан Мурзабаев. Госавтоинспекторов задержали в ноябре и предъявили им обвинение в мошенничестве. Они якобы проверяли водителей на алкоголь с помощью сломанного алкотестера и вымогали у них взятки. Причина увольнения двух других экс-сотрудников станет известна позже. В интересах следствия детали журналистам не раскрывают, сообщает Ура.Ру.

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