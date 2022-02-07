Пятеро полицейских в Свердловской области уволены за коррупцию

Пятеро полицейских в Свердловской области уволены за коррупцию
Пятеро полицейских в Свердловской области уволены за коррупцию
Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: 1MI

На Среднем Урале из-за подозрений в коррупции уволили 5 полицейских

Данные об этом появились в государственном реестре лиц, уволенных со службы с мотивировкой «утрата доверия.» В списке значатся фамилии пяти свердловских полицейских.

По данным реестра, полицейских уволили еще в декабре 2021 года. Трое из них — бывшие сотрудники Госавтоинспекции Руслан Шуматов, Денис Шумков, Максим Пропалов. Еще двое — старший инспектор МО МВД России «Серовский» Иван Шуваев и старший оперуполномоченный отдела полиции № 11 УМВД по Екатеринбургу Руслан Мурзабаев.

Госавтоинспекторов задержали в ноябре и предъявили им обвинение в мошенничестве. Они якобы проверяли водителей на алкоголь с помощью сломанного алкотестера и вымогали у них взятки. Причина увольнения двух других экс-сотрудников станет известна позже. В интересах следствия детали журналистам не раскрывают, сообщает Ура.Ру.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областькоррупцияполицейскиеМВД
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы