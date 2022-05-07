459 домов и строений уничтожил пожар в Красноярском крае

Сейчас все силы различных ведомств направлены на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Задействованы не только пожарные, но и дорожные службы, техника сельхозпредприятий, поезда РЖД. Кроме того, местное население принимает активное участие в тушении пожаров.
Первостепенной задачей МЧС ставит эвакуацию населения из пострадавших муниципалитетов. Соседние регионы также оказывают помощь в ликвидации пожаров, сообщил начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.
Напомним, под Нижним Тагилом в селе Малая Лая огонь уничтожил четыре дома, без жилья остались три семьи. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.