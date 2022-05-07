459 домов и строений уничтожил пожар в Красноярском крае

Сейчас все силы различных ведомств направлены на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Задействованы не только пожарные, но и дорожные службы, техника сельхозпредприятий, поезда РЖД. Кроме того, местное население принимает активное участие в тушении пожаров.