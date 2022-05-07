459 домов и строений уничтожил пожар в Красноярском крае

459 домов и строений уничтожил пожар в Красноярском крае
459 домов и строений уничтожил пожар в Красноярском крае
Сегодня, 22:10ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В 16 населенных пунктах Красноярского края сгорело 459 домов и строений, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сейчас все силы различных ведомств направлены на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Задействованы не только пожарные, но и дорожные службы, техника сельхозпредприятий, поезда РЖД. Кроме того, местное население принимает активное участие в тушении пожаров.

Первостепенной задачей МЧС ставит эвакуацию населения из пострадавших муниципалитетов. Соседние регионы также оказывают помощь в ликвидации пожаров, сообщил начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Напомним, под Нижним Тагилом в селе Малая Лая огонь уничтожил четыре дома, без жилья остались три семьи. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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