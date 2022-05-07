Житель Березовского обвиняет бывшую жену в преследованиях

В Березовском местный житель обратился в полицию из-за того, что его бывшая супруга с новым возлюбленным избила его, а также угрожала отравить его собаку.

Житель Березовского Сергей Плотников пожаловался на преследования бывшей жены и ее нового мужчины. Мужчина утверждает, что любовники сначала его побили, потом разбили стекла в его жилье, а затем угрожали расправой с его питомцем, сообщает Е1. Происходящее мужчина подробно описал в заявлении, которое отправил в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье за избиение, но позже оно было закрыто, сообщает Сергей Плотников. Мотивацией для таких действий, по словам мужчины, является то, что он переписал дом на свою малолетнюю дочь, а жена желала, чтобы он был переписан на нее.

Материалы по теме: Преследующий экс-возлюбленную екатеринбуржец раскрыл мотивы своих действий

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter