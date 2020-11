«Тот самый миша»: в Нижнем Тагиле убили раскапывающего могилы на кладбище медведя

В Нижнем Тагиле ликвидировали медведя, который раскапывал могилы на кладбище «Пихтовые горы». Об этом написал общественник Александр Коченков на своей странице во «ВКонтакте».

Общественник сообщил, что медведь был застрелен рядом с кладбищем на Пихтовых горах возле «газовой трубы». Фотографию мне прислал хороший знакомый. По последней информации, медведя застрелил директор Ледового дворца,рассказал TagilCity.ru Коченков. Он отметил, что скорее всего это и был медведь, который разрывал могилы, так как он был застрелен рядом с кладбищем. Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле на кладбище на Вагонке медведь разрывал могилы, при этом он один раз смог добраться до тела. После происшествий там дежурили сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира с целью отстрела медведя. В Нижнем Тагиле медведь снова разрыл могилу на кладбище

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter