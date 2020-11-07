«Тот самый миша»: в Нижнем Тагиле убили раскапывающего могилы на кладбище медведя

Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле на кладбище на Вагонке медведь разрывал могилы, при этом он один раз смог добраться до тела. После происшествий там дежурили сотрудники департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира с целью отстрела медведя.