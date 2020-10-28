В Нижнем Тагиле медведь пытался разрыть две свежие могилы на кладбище

Инцидент произошел утром, 27 октября. На фото видно, что зверь повредил цветы, венки и крест. Однако до гроба ему добраться не удалось.
Как пишет Znak со ссылкой на управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила, медведь выходит на кладбище уже не впервые. Первый раз он вышел 24 октября. Тогда же данные передали в департамент по охране животного мира Свердловской области. Специалисты ведут мониторинг ситуации.
Напомним, на территории Свердловской области медведи стали все чаще выходить из лесов. По словам специалистов, причиной является отсутствие пищи в местах их обитания из-за летней жары.