В уральском городе медведь раскопал могилу на кладбище

По словам очевидца, медведь частично раскопал одну из могил, но до тела усопшего добраться не успел. Кто-то его спугнул.
Главный специалист Департамента по охране животного мира Свердловской области в Краснотурьинске Дмитрий Щукин подтвердил произошедшее. По его словам, медведь действительно пытался раскопать могилу.
Родственники покойника уже все закопали, а сверху могилу залили хлоркой, чтобы запахом отпугнуть хищника, рассказал Щукин.
Он отметил, что уже получено разрешение на его отстрел. На данный момент медведя караулят, выставлены засады.
Медведь появился в Медной шахте еще месяц назад. Он периодически выходит из леса и пугает садоводов. Медведя пытались неоднократно отогнать в лес. На место выезжает бригада охотников, однако застать животное им не удалось.
Сообщения о появлении медведей в уральских городах появляются регулярно. Почему это происходит и что делать с этой ситуацией, разбиралось TagilCity.ru.