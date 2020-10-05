В уральском городе медведь раскопал могилу на кладбище

В уральском городе медведь раскопал могилу на кладбище

Сегодня, 16:39ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В поселке Медная шахта в Краснотурьинске медведь раскопал могилу на кладбище, пишет Ура.ру со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидца, медведь частично раскопал одну из могил, но до тела усопшего добраться не успел. Кто-то его спугнул.

Главный специалист Департамента по охране животного мира Свердловской области в Краснотурьинске Дмитрий Щукин подтвердил произошедшее. По его словам, медведь действительно пытался раскопать могилу.

Родственники покойника уже все закопали, а сверху могилу залили хлоркой, чтобы запахом отпугнуть хищника, рассказал Щукин.

Video:URA.RU

Он отметил, что уже получено разрешение на его отстрел. На данный момент медведя караулят, выставлены засады.

Медведь появился в Медной шахте еще месяц назад. Он периодически выходит из леса и пугает садоводов. Медведя пытались неоднократно отогнать в лес. На место выезжает бригада охотников, однако застать животное им не удалось.

Сообщения о появлении медведей в уральских городах появляются регулярно. Почему это происходит и что делать с этой ситуацией, разбиралось TagilCity.ru.

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