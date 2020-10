В уральском городе медведь раскопал могилу на кладбище

В поселке Медная шахта в Краснотурьинске медведь раскопал могилу на кладбище, пишет Ура.ру со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидца, медведь частично раскопал одну из могил, но до тела усопшего добраться не успел. Кто-то его спугнул. Главный специалист Департамента по охране животного мира Свердловской области в Краснотурьинске Дмитрий Щукин подтвердил произошедшее. По его словам, медведь действительно пытался раскопать могилу. Родственники покойника уже все закопали, а сверху могилу залили хлоркой, чтобы запахом отпугнуть хищника, рассказал Щукин. Video: URA.RU Он отметил, что уже получено разрешение на его отстрел. На данный момент медведя караулят, выставлены засады. Медведь появился в Медной шахте еще месяц назад. Он периодически выходит из леса и пугает садоводов. Медведя пытались неоднократно отогнать в лес. На место выезжает бригада охотников, однако застать животное им не удалось. Сообщения о появлении медведей в уральских городах появляются регулярно. Почему это происходит и что делать с этой ситуацией, разбиралось TagilCity.ru. Много медведей. Почему в Свердловской области началось нашествие лесных животных

