В Свердловской области дополнительно отстрелят более двух десятков медведей

Отстрелом займутся охотоведы и владельцы охотхозяйств.
По словам чиновников, впервые хищников стали замечать на окраинах населенных пунктов в июле. И число случаев возрастает. В департаменте утверждают, что отчасти в этом виноваты люди.
В связи со снижением интенсивности охоты хищник перестает воспринимать человека как источник опасности и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, ведь предугадать поведение медведя невозможно, заявили в департаменте.
Отмечается, что по правилам, если отпугнуть или отвадить животных от жилья невозможно, то принимается решение об их отлове или отстреле.
Напомним, в ночь с 24 на 25 сентября медведь вышел на железнодорожное полотно между Ивделем и Серовом. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, однако животное было сбито.