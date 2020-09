В Свердловской области дополнительно отстрелят более двух десятков медведей

В Свердловской области было принято решение дополнительно отстрелить 23 медведей, чтобы скорректировать их численность, пишет ЕАН со ссылкой на областной департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Отстрелом займутся охотоведы и владельцы охотхозяйств. По словам чиновников, впервые хищников стали замечать на окраинах населенных пунктов в июле. И число случаев возрастает. В департаменте утверждают, что отчасти в этом виноваты люди. В связи со снижением интенсивности охоты хищник перестает воспринимать человека как источник опасности и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, ведь предугадать поведение медведя невозможно, заявили в департаменте. Отмечается, что по правилам, если отпугнуть или отвадить животных от жилья невозможно, то принимается решение об их отлове или отстреле. Напомним, в ночь с 24 на 25 сентября медведь вышел на железнодорожное полотно между Ивделем и Серовом. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, однако животное было сбито.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter