Медведя заметили утром у детского садика Североуральска, пишет E1.

В той же части города встретили, что и предыдущего мишку. Они похоже где-то у города тусуются, предположил читатель. Video: YouTube-канал "Происшествия оперативно" Напомним, вчера жители увидели еще одного медведя на улицах города. В итоге его поймали охотники и усыпили. Затем они планируют отвезти его в лес. Жителей уральского города напугал гуляющий по улицам медведь

Related news: Жителей уральского города напугал гуляющий по улицам медведь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter