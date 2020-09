В субботу, 19 сентября, жители Североуральска встретили медведя в городе. В частности, он гулял на улице Клубной, сообщает E1.

Очевидцы засняли животное на видео. Video: e1.ru По словам автора ролика, медведь гулял около тароремонтного участка. В результате косолапого поймали охотники, которые его усыпили и собирались отправить обратно в лес. Ранее жители других городов также рассказывали о том, что медведи выходят к людям. Медведь вломился в баню к туристам на пути к перевалу Дятлова

