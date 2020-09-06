«Перелетали через бурелом»: под Сысерью мать с тремя детьми убегала от медведя

Напомним, что в Свердловской области разыскивается девять человек, ушедших в лес за грибами и не вернувшихся домой. Под Нижним Тагилом недавно потерялся 21-летний Даниил Медведев, который сумел позвонить родным, благодаря чему спасся. Молодой человек рассказал, что встретил в лесу медведя и залез от него на дерево, а когда спускался, упал и сломал ногу.