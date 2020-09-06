«Перелетали через бурелом»: под Сысерью мать с тремя детьми убегала от медведя

«Перелетали через бурелом»: под Сысерью мать с тремя детьми убегала от медведя

Сегодня, 14:51ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Жительница Екатеринбурга отправилась в лес за грибами и встретила там медведя, пишет Е1.

Женщина поехала за Сысерть вместе с маленькими детьми. По ее словам, они шли не по привычному для грибников пути и услышали медведя. С грибниками шел охотник. Он рассказывал, что его товарища задрал медведь.

По его взгляду мы с тремя детьми прочитали всё и побежали, рассказала женщина.

Екатеринбурженка отметила, что маленькие дети без слов поняли, что им угрожает опасность и вместе со взрослыми «перелетали через бурелом». Охотник, который был с семьей, пояснил, что повстречавшийся им медведь был подростком, а недалеко от него находилась его мама.

Напомним, что в Свердловской области разыскивается девять человек, ушедших в лес за грибами и не вернувшихся домой. Под Нижним Тагилом недавно потерялся 21-летний Даниил Медведев, который сумел позвонить родным, благодаря чему спасся. Молодой человек рассказал, что встретил в лесу медведя и залез от него на дерево, а когда спускался, упал и сломал ногу.

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