Под Нижним Тагилом десятые сутки ищут 70-летнего грибника Олега Голишева. Поисковики проверили возможные версии исчезновения, пишет ИА «Все новости».

Тагильчанин пропал 21 августа, когда отправился за грибами вместе с родственниками в поселок Синегорский. Согласно последним данным, 23 августа мужчина вышел из леса к небольшой часовне в 10 километрах от места пропажи. Священнослужители предложили ему остаться и подождать помощи, но он решил вернуться туда, где оставил машину. По словам поисковиков, на следующий день в километре от места пропажи поисковики нашли ведро с грибами. По одной из версий он мог заночевать на лесной дороге. Но в темноте его могло что-то напугать и Голишев, оставив ведро, мог уйти в чащу. В лесу поисковой отряд наткнулся на медведицу с медвежонком. Именно животные могли напугать пенсионера. В выходные на поиски мужчины вышли 30 человек. В ходе поисков применялась внедорожная техника, квадрокоптер, квадроцикл и лодка. Однако пока отыскать Олега Голишева не удалось. Пропавший под Нижним Тагилом 70-летний грибник мог испугаться медведя и уйти в чащу Photo: Поисковый отряд «Скорпион»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter