«Выходил к людям»: в лесу под Нижним Тагилом четыре дня ищут 70-летнего грибника

В лесу под Нижним Тагилом продолжаются поиски пропавшего Олега Голишева, который ушел за грибами и не вернулся. Он выходил к людям, но вернулся обратно в лес. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Информация была, что он выходил в районе Висима. Там есть старообрядческая деревенька. Там все прочесали, но пока безрезультатно. Он вышел к людям и даже не остановился. Узнал куда вышел, начал беспокоиться о родных, что у него машина оставлена, ключи от нее, а потом в лес ушел, рассказали в ведомстве. Там отметили, что поиск проводился с привлечением кинологов со служебно-розыскными собаками. В результате было найдено его ведро. Сегодня к поискам подключится МЧС. Олег Голишев Photo: поисковый отряд «Скорпион» Ранее в Нижнем Тагиле пропал верующий молодой человек с бойцовской собакой. Позднее он сам связался с правоохранителями и рассказал, что уехал в другой город, чтобы начать жить самостоятельно. Пропавший вместе с собакой молодой человек уехал из Нижнего Тагила

