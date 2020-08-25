«Выходил к людям»: в лесу под Нижним Тагилом четыре дня ищут 70-летнего грибника

Информация была, что он выходил в районе Висима. Там есть старообрядческая деревенька. Там все прочесали, но пока безрезультатно. Он вышел к людям и даже не остановился. Узнал куда вышел, начал беспокоиться о родных, что у него машина оставлена, ключи от нее, а потом в лес ушел, рассказали в ведомстве.