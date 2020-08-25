«Выходил к людям»: в лесу под Нижним Тагилом четыре дня ищут 70-летнего грибника

«Выходил к людям»: в лесу под Нижним Тагилом четыре дня ищут 70-летнего грибника

Сегодня, 15:50ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В лесу под Нижним Тагилом продолжаются поиски пропавшего Олега Голишева, который ушел за грибами и не вернулся. Он выходил к людям, но вернулся обратно в лес. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Информация была, что он выходил в районе Висима. Там есть старообрядческая деревенька. Там все прочесали, но пока безрезультатно. Он вышел к людям и даже не остановился. Узнал куда вышел, начал беспокоиться о родных, что у него машина оставлена, ключи от нее, а потом в лес ушел, рассказали в ведомстве.

Там отметили, что поиск проводился с привлечением кинологов со служебно-розыскными собаками. В результате было найдено его ведро. Сегодня к поискам подключится МЧС.

Олег Голишев
Photo:поисковый отряд «Скорпион»

Ранее в Нижнем Тагиле пропал верующий молодой человек с бойцовской собакой. Позднее он сам связался с правоохранителями и рассказал, что уехал в другой город, чтобы начать жить самостоятельно.

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