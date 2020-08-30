На Урале арестовали участника протестов в сквере у Театра драмы «Русского медведя»

Подозреваемых обвиняют в нападениях и угрозах в отношении фирм и сотрудников, ведущих бизнес в сфере ритуальных услуг Сысерти. Соответствующие заявления массово поступали в правоохранительные органы начиная с 2019 года.
Александр Этвиш также фигурировал как участник группировки бойцов, разгонявших протестующих против строительства храма. Через забор он выкрикивал угрозы протестующим. На тот момент Александр Этвиш являлся действующим тренером по боксу.
13 мая 2019 года противники строительства храма, взамен сквера у Театра драмы в Екатеринбурге устроили пикет.
В ходе развития протестной акции у храма оказался отряд профессиональных бойцов рукопашного боя. Как утверждали представители отряда, они приехали чтобы просто поднять сломанный забор.
Итогом протестов стал отказ церкви от строительства храма на данном участке.