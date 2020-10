Радионова привлекла внимание к умирающему от голода башкирскому медведю

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова попросила сочувствующих помочь истощенному медведю в клетке, который был обнаружен в Ишимбайском районе Башкирии. Очевидцы сообщили, что медведей было двое, но один из них умер от голода, так как ел только одну булку хлеба раз в несколько дней.

В Сети появилась новость о двух медведях, один из которых умер от истощения. Второй также голодает и сидит в тесной клетке. Об этом пишет mkset.ru. Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова привлекла внимание к ситуации с медведями в Instagram. Она написала, что не часто проявляет эмоции, хотя по работе 99% времени сталкивается с негативом. Однако есть проблемы, которые не относятся к полномочиям ведомства, но мимо них невозможно пройти. Радионова призвала всех, кому не безразлична судьба медведя, взять животное под опеку, поскольку он не выживет в дикой среде. Она заявила, что поможет с его содержанием, лечением и пропитанием. Росприроднадзор не занимается спасением животных, отметила глава ведомства. «Я не могу дать указаний или выписать штраф. Давайте вместе не дадим медведю умереть страшной голодной смертью», — написала Радионова. Накануне грибники нашли в башкирском селе Новогеоргиевка (Ишимбайский район) клетку с медведем. По словам местных жителей, там был еще один медведь, но он умер от голода. Второй зверь тоже находится в трудном положении.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter