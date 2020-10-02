Радионова привлекла внимание к умирающему от голода башкирскому медведю

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова привлекла внимание к ситуации с медведями в Instagram. Она написала, что не часто проявляет эмоции, хотя по работе 99% времени сталкивается с негативом. Однако есть проблемы, которые не относятся к полномочиям ведомства, но мимо них невозможно пройти.