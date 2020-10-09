В Уральском городе обезвредили раскапывающего могилы медведя

По словам мэра, от горожан на протяжении недели поступали сообщения о медведе, который регулярно захаживает на кладбище и разрывает захоронение. Как стало известно, животное несколько раз наносило серьезный вред телу умершего.
Учитывая, что медведь стал представлять реальную угрозу жизни людей и их имуществу, получено разрешение на отстрел дикого зверя, подчеркнул Алексей Стасенок.
Мэр также добавил, что на протяжении нескольких дней косолапого людоеда поджидали охотники, и 8 октября животное получилось обезвредить.
Напомним, в поселке Медная шахта в Краснотурьинске медведь также раскопал могилу на кладбище, но до тела усопшего добраться не успел.