В Уральском городе обезвредили раскапывающего могилы медведя

В Уральском городе обезвредили раскапывающего могилы медведя

Сегодня, 12:32ОбществоPhoto: pixabay
В Нижней Туре был обезврежен медведь, разрывающий могилы на местном кладбище, сообщил глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок на своей личной странице в Instagram.

По словам мэра, от горожан на протяжении недели поступали сообщения о медведе, который регулярно захаживает на кладбище и разрывает захоронение. Как стало известно, животное несколько раз наносило серьезный вред телу умершего.

Учитывая, что медведь стал представлять реальную угрозу жизни людей и их имуществу, получено разрешение на отстрел дикого зверя, подчеркнул Алексей Стасенок.

Мэр также добавил, что на протяжении нескольких дней косолапого людоеда поджидали охотники, и 8 октября животное получилось обезвредить.

Напомним, в поселке Медная шахта в Краснотурьинске медведь также раскопал могилу на кладбище, но до тела усопшего добраться не успел.

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