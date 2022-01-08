30 автомобилей Росгвардии прибыли 7 декабря в аэропорт «Кольцово»

Средь бела дня в свердловском аэропорту Кольцово появились около 30 автомобилей одного из силовых ведомств — Росгвардии. Для пассажиров это стало неожиданным рождественским сюрпризом. Достав телефоны, люли стали снимать спецавтомобили на видео.
Журналисты Ура.ру попытались прояснить ситуацию, однако официальных комментариев нет. В пресс-службе Росгвардии при попытке дозвониться туда трубку не сняли. В аэропорту на вопрос не ответили.
Ранее в Кольцово задержали вылет двух самолетов. Один из них должен был вылететь Пермь, а другой — в Челябинск.