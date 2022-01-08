30 автомобилей Росгвардии прибыли 7 декабря в аэропорт «Кольцово»

30 автомобилей Росгвардии прибыли 7 декабря в аэропорт «Кольцово»
30 автомобилей Росгвардии прибыли 7 декабря в аэропорт «Кольцово»
Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Около трех десятков автомобилей Росгвардии заметили накануне в свердловском аэропорту Кольцово.

Средь бела дня в свердловском аэропорту Кольцово появились около 30 автомобилей одного из силовых ведомств — Росгвардии. Для пассажиров это стало неожиданным рождественским сюрпризом. Достав телефоны, люли стали снимать спецавтомобили на видео.

Журналисты Ура.ру попытались прояснить ситуацию, однако официальных комментариев нет. В пресс-службе Росгвардии при попытке дозвониться туда трубку не сняли. В аэропорту на вопрос не ответили.

Ранее в Кольцово задержали вылет двух самолетов. Один из них должен был вылететь Пермь, а другой — в Челябинск.

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Екатеринбург
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