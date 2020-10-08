В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

Вызов поступил на пульт в 21.58. Горело имущество в квартире на третьем этаже дома на улице Энтузиастов. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 11 сотрудников МЧС.