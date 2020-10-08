В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

Сегодня, 17:40ПроисшествияPhoto: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
7 октября на Вагонке в Нижнем Тагиле произошел пожар. Пожарные вывели человека по задымленному подъезду с помощью специальной маски «Самоспасатель», сообщает отдел надзорной деятельности.

Вызов поступил на пульт в 21.58. Горело имущество в квартире на третьем этаже дома на улице Энтузиастов. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 11 сотрудников МЧС.

Из пожара выведен один человек. Пострадавших нет. Предварительной причиной считается неосторожность при курении.

Напомним, в Нижнем Тагиле 6 октября в пожаре пострадал мужчина. В квартире загорелись вещи в результате чего мужчина отравился дымом и был госпитализирован.

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