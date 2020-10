В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

7 октября на Вагонке в Нижнем Тагиле произошел пожар. Пожарные вывели человека по задымленному подъезду с помощью специальной маски «Самоспасатель», сообщает отдел надзорной деятельности.

Вызов поступил на пульт в 21.58. Горело имущество в квартире на третьем этаже дома на улице Энтузиастов. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 11 сотрудников МЧС. Из пожара выведен один человек. Пострадавших нет. Предварительной причиной считается неосторожность при курении. Напомним, в Нижнем Тагиле 6 октября в пожаре пострадал мужчина. В квартире загорелись вещи в результате чего мужчина отравился дымом и был госпитализирован. В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара

