В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

Вызов поступил на пульт в 21.58. Горело имущество в квартире на третьем этаже дома на улице Энтузиастов. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В тушении принимали участие четыре пожарных автомобиля и 11 сотрудников МЧС.
Из пожара выведен один человек. Пострадавших нет. Предварительной причиной считается неосторожность при курении.
Напомним, в Нижнем Тагиле 6 октября в пожаре пострадал мужчина. В квартире загорелись вещи в результате чего мужчина отравился дымом и был госпитализирован.