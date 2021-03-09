За убийство сожителя железной тростью 5 лет получила пенсионерка из Первоуральска

Пять лет колонии получила 63-летняя пенсионерка из Первоуральска за убийство своего сожителя, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Свердловской области.

6 сентября 2020 года женщина находилась в своей квартире на улице Бурильщиков. В состоянии алкогольного опьянения она вступила в конфликт со своим 74-летним сожителем. Подсудимая вооружилась металлической тростью и ударила мужчину по голове. Потерпевший был госпитализирован, однако скончался в медицинском учреждении от полученной черепно-мозговой травмы. Суд признал пенсионерку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Она получила приговор в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге избил свою девушку в съемной квартире и попытался сжечь ее. Обвиняемый сознался в совершенном преступлении. «Изнасилую и убью»: в Екатеринбурге парень придушил свою девушку и пытался сжечь

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter