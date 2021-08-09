Бывший замначальника свердловского СКР Бусылко признан виновным по делу о взятке

Бусылко по приговору Ленинского районного суда Екатеринбурга проведет 8 лет и 6 месяцев в колонии строго режима. Бывший начальник Следственного комитета по Верхней Пышме Владислав Вострецов — 9 лет и 5 месяцев. А экс-заместитель свердловского прокурора Дмитрий Чуличков — 9 лет, сообщает Ура.ру.
Ранее гособвинитель в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 290 УК РФ, запросил для Бусылко 11 лет тюрьмы.
Напомним, Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 миллионов рублей в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге. Бывший замначальника регионального Следственного комитета прослужил в следственных органах порядка 20 лет и несколько раз получал поощрения за успешную службу.