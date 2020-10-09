В Нижнем Тагиле хозяйка садового дома решила погреться и лишилась летней кухни

В Нижнем Тагиле хозяйка садового дома решила погреться и лишилась летней кухни

Сегодня, 11:36ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
В Нижнем Тагиле вчера произошел пожар в коллективном саду, сообщает отдел надзорной деятельности.

8 октября около 8.00 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Дружба», который находится на Руднике.

На площади 25 квадратных метра сгорела кровля, а также повреждены перекрытие и домашнее имущество на летней кухне садового участка.

В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили к 9 утра.

Утром хозяйка включила в летней кухне чайник и обогреватель, после чего отвлеклась на другие дела. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрообогревателя, который загорелся и стал источником возгорания.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Напомним, 7 октября в Нижнем Тагиле пожарные вывели человека из огня с помощью специальной маски.

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