В Нижнем Тагиле хозяйка садового дома решила погреться и лишилась летней кухни

В Нижнем Тагиле вчера произошел пожар в коллективном саду, сообщает отдел надзорной деятельности.

8 октября около 8.00 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Дружба», который находится на Руднике. На площади 25 квадратных метра сгорела кровля, а также повреждены перекрытие и домашнее имущество на летней кухне садового участка. В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили к 9 утра. Утром хозяйка включила в летней кухне чайник и обогреватель, после чего отвлеклась на другие дела. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрообогревателя, который загорелся и стал источником возгорания. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, 7 октября в Нижнем Тагиле пожарные вывели человека из огня с помощью специальной маски. В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

Related news: В Нижнем Тагиле спасли человека из пожара с помощью специальной маски

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter