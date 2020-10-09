В Нижнем Тагиле хозяйка садового дома решила погреться и лишилась летней кухни

8 октября около 8.00 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Дружба», который находится на Руднике.
На площади 25 квадратных метра сгорела кровля, а также повреждены перекрытие и домашнее имущество на летней кухне садового участка.
В тушении пожара задействовали две единицы техники и семь человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций огнеборцы завершили к 9 утра.
Утром хозяйка включила в летней кухне чайник и обогреватель, после чего отвлеклась на другие дела. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрообогревателя, который загорелся и стал источником возгорания.
Напомним, 7 октября в Нижнем Тагиле пожарные вывели человека из огня с помощью специальной маски.